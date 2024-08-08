Дочь Евгения Цыганова пожаловалась на травлю из-за фамилии

Дочь актера Евгения Цыганова Полина призналась, что сталкивается с травлей из-за своей известной фамилии. Об этом начинающая актриса рассказала в интервью изданию Starhit.
«Иногда такое предвзятое отношение! К этому нужно просто привыкнуть. В одной статье написали, что я общаюсь с отцом ради собственной выгоды. Мне понравилась формулировка. Это как вообще?» — заявила девушка.
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Полина — старшая дочь Евгения Цыганова и Ирины Леоновой. 19-летняя актриса в этом году получила свою первую серьезную награду — статуэтку за лучшую женскую роль в фильме «110» на фестивале «Одна шестая».
Ранее сообщалось, что Евгений Цыганов потерял память после травмы на съемках.