Дочь Евгения Цыганова пожаловалась на травлю из-за фамилии

Дочь Евгения Цыганова Полина заявила, что чувствует негатив из-за своей фамилии

Дочь актера Евгения Цыганова Полина призналась, что сталкивается с травлей из-за своей известной фамилии. Об этом начинающая актриса рассказала в интервью изданию Starhit.

«Иногда такое предвзятое отношение! К этому нужно просто привыкнуть. В одной статье написали, что я общаюсь с отцом ради собственной выгоды. Мне понравилась формулировка. Это как вообще?» — заявила девушка.

Полина — старшая дочь Евгения Цыганова и Ирины Леоновой. 19-летняя актриса в этом году получила свою первую серьезную награду — статуэтку за лучшую женскую роль в фильме «110» на фестивале «Одна шестая».

Ранее сообщалось, что Евгений Цыганов потерял память после травмы на съемках.