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18:14, 8 августа 2024Культура

Дочь Евгения Цыганова пожаловалась на травлю из-за фамилии

Дочь Евгения Цыганова Полина заявила, что чувствует негатив из-за своей фамилии
Полина Цыганова

Полина Цыганова. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Дочь актера Евгения Цыганова Полина призналась, что сталкивается с травлей из-за своей известной фамилии. Об этом начинающая актриса рассказала в интервью изданию Starhit.

«Иногда такое предвзятое отношение! К этому нужно просто привыкнуть. В одной статье написали, что я общаюсь с отцом ради собственной выгоды. Мне понравилась формулировка. Это как вообще?» — заявила девушка.

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Полина — старшая дочь Евгения Цыганова и Ирины Леоновой. 19-летняя актриса в этом году получила свою первую серьезную награду — статуэтку за лучшую женскую роль в фильме «110» на фестивале «Одна шестая».

Ранее сообщалось, что Евгений Цыганов потерял память после травмы на съемках.

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      Андрей Шеньшаков
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