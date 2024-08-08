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11:11, 8 августа 2024Наука и техника

Открыта самая высокоэнергетическая гамма-линия во Вселенной

Китайские астрономы открыли самую высокоэнергетическую гамма-линию во Вселенной

Фото: Unsplash

Астрофизики Института физики высоких энергий Китайской академии наук (ИФВЭ КАН) сообщила об открытии самой высокоэнергетической гамма-линии во Вселенной. Результаты исследования опубликованы в журнале Science China Physics, Mechanics & Astronomy.

Гамма-линия с энергией до 37 миллионов электронвольт была зафиксирована в ходе наблюдений за гамма-всплеском GRB 221009A. Гамма-всплески (ГВ) представляют собой самые мощные взрывные события во Вселенной, которые могут возникать при коллапсе ядра массивной звезды или столкновении нейтронных звезд и черных дыр.

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Для анализа данных использовались два космических инструмента: GECAM-C и Fermi/GBM. GECAM-C обеспечил точные измерения в низкоэнергетической полосе спектра, в то время как Fermi/GBM зарегистрировал высокоэнергетическую часть спектра, где и была обнаружена гамма-линия. Комплексный анализ данных этих двух приборов позволил ученым получить подробные спектры гамма-всплеска.

Яркость гамма-всплеска GRB 221009A была настолько высокой, что привела к потере данных детектора Fermi/GBM во время самой яркой фазы вспышки, что затруднило анализ. Однако благодаря специальной конструкции прибора GECAM-C, который не столкнулся с подобной проблемой, данные были успешно скорректированы и дополнены.

В результате анализа удалось не только идентифицировать рекордную высокоэнергетическую гамма-линию, но и установить, что ее энергия изменяется как степенная функция времени, а ширина линии остается почти постоянной. Эти особенности подтвердили реальность линий и их связь с гамма-всплеском GRB 221009A.

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      Александр Еникеев
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