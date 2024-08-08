Врач перечислила кишащие паразитами вещи и продукты

Гастроэнтеролог Заможняя: паразитами можно заразиться через инфицированную рыбу

Гастроэнтеролог Татьяна Заможняя предупредила, что летом увеличивается риск заразиться паразитами. Кишащие ими вещи и продукты врач перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

Заможняя рассказала, что паразитами можно заразиться в случае употребления инфицированной воды или пищи, при контакте с зараженным человеком или животным, из-за употребления в пищу недостаточно термически обработанного мяса, особенно дичи, и рыбы (риск чаще представляет пресноводная рыба). Также, продолжила врач, паразитов подцепить можно через игрушки, посуду, при контакте с зараженной почвой, употребив в пищу плохо вымытые фрукты, овощи или зелень.

Гастроэнтеролог добавила, что чаще всего заражение паразитами проявляется диареей, болями в животе, потерей веса, снижением аппетита, вздутием в животе, общей слабостью, повышенной утомляемостью, анемией. Кроме того, отметила она, бывает бессимптомное течение болезни и характерные для конкретного паразита симптомы — к примеру, зуд в области ануса при заражении острицами.

Во избежание инфицирования паразитами Заможняя призвала мыть руки перед едой и после туалета, пить только кипяченую или бутилированную воду (особенно в отпуске в жарких странах), подвергать тщательной термической обработке рыбу и мясо диких животных. Она не рекомендовала в профилактических целях принимать противогельминтные препараты. «Такая тактика может быть бесполезна в случае многих паразитарных болезней, а в некоторых случаях принести вред здоровью», — заключила врач.

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