Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:28, 2 августа 2024Забота о себе

Врач развеяла мифы о вшах

Педиатр Овчинникова: при педикулезе не обязательно сбривать волосы

Фото: Philippe Lissac / Godong / Globallookpress.com

Самым распространенным мифом о вшах является представление, что педикулез чаще встречается у не следящих за гигиеной людей, отметила педиатр-гастроэнтеролог Евгения Овчинникова. Заблуждения о вшах она развеяла в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам эксперта, это заболевание может возникнуть у любого человека. Кроме того, заблуждением она назвала утверждение, будто вши передаются человеку от животных. Овчинникова отметила, что у животных тоже бывают вши, однако они не паразитируют на людях и человек может подхватить только человеческую вошь.

Наконец, отметила она, вопреки мифу при педикулезе не обязательно сбривать волосы, достаточно хорошо вычесать все личинки с волос мелким гребнем, входящим в комплект препарата для обработки. «Просто на волосах более коротких это сделать, конечно, проще. Но если набраться терпения, волосы любой длины и густоты можно вычесать», — объяснила врач. Овчинникова указала на то, что современные препараты являются безопасными для кожи головы и эффективно уничтожают паразитов и их личинок.

Материалы по теме:
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Ранее эндокринолог Галина Смирнова развеяла мифы о вреде сахара. Она подчеркнула, что сахар не связан с диабетом, однако избыточное потребление десертов способствует ожирению, которое и является настоящим фактором риска заболевания.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Сенатора задержали в здании Совета Федерации из-за заказного убийства. Он нанял киллера, но тот сдал его ФСБ

      Россия резко увеличила поставки молока в Китай

      Ведущую популярной российской программы лишили водительских прав

      В подполье сообщили об уничтожении двух ЗРК Patriot в Одессе

      Отправку Россией кораблей на Кубу объяснили альтернативой США

      Tesla засудит производителя аксессуаров для зарядки

      Москвичам назвали время окончания дождей

      В Москве отрыли новый городской вокзал

      Минобороны отчиталось о взятых под контроль за неделю населенных пунктах в ДНР

      Минобороны отчиталось о нанесенных за неделю ударах по украинским объектам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше