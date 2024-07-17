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16:28, 17 июля 2024Забота о себе

Эндокринолог раскрыла популярные мифы о вреде сахара

Эндокринолог Смирнова: сахар не связан с развитием диабета

Фото: Daniel Kraus / Unsplash

Сахар не является причиной развития диабета второго типа, заявила эндокринолог Галина Смирнова. Другие популярные мифы о вреде сахара она раскрыла в беседе с «Известиями».

Смирнова подчеркнула, что сахар не связан с диабетом, однако избыточное потребление десертов способствует ожирению, которое и является настоящим фактором риска заболевания. Также, по словам врача, неправда, что потребление сахара опасно для жизни. Она пояснила, что на самом деле в нормальных количествах сахар абсолютно безвреден, так как организм эффективно регулирует его содержание в крови с помощью инсулина.

Смирнова рассказала, что мифы о вреде сахара возникли из-за попыток ученых найти причину ожирения. По ее словам, когда стало ясно, что появления лишнего веса связано с избыточным потреблением углеводов, появились диеты, требовавшие ограничить потребление сахара. «Для мотивации людей соблюдать эти диеты придумывались различные мифы», — объяснила врач.

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Смирнова добавила, что заблуждения о сахаре связаны не только с его предполагаемой опасностью, но и с пользой. Эндокринолог привела пример: многие ошибочно полагают, что сахар улучшает работу мозга. «Наш мозг действительно использует глюкозу в качестве основного источника энергии, но это не значит, что нужно потреблять сахар в больших количествах», — заявила врач.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала о последствиях отказа от мяса. По ее словам, у вегетарианцев падает уровень витамина D, а в некоторых случаях растительная диета может спровоцировать болезни сердца и почек.

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      Екатерина Улитина
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