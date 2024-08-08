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08:20, 8 августа 2024Экономика

Ипотечники бросились строить дома

Доля ипотеки в сегменте ИЖС выросла до 80 %

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

За год доля ипотеки в сегменте индивидуального жилого строительства (ИЖС) выросла с 55 до 80 процентов. О том, что ипотечники практически бросились строить дома, сообщают «Известия» со ссылкой на данные девелоперской компании «Мармакс».

В компании «Kaskad Недвижимость» уточнили, что речь идет о домах эконом- и комфорт-класса стоимостью до 20-25 миллионов рублей. Такое жилье можно купить с помощью льготной ипотеки.

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Отмечается, что остальные 20 процентов покупателей оплачивают дом сразу или пользуются рассрочкой. Эксперты считают, что после расширения программы семейной ипотеки многие россияне начнут рассматривать ИЖС вместо новостроек.

Ранее участники рынка спрогнозировали спад спроса в бюджетных сегментах ИЖС на 20-30 процентов. Такой прогноз объясняется отменой массовой льготной ипотеки.

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      Александра Качан
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