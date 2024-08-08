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09:44, 8 августа 2024Ценности

Кендалл Дженнер засняли на отдыхе в откровенном наряде

Модель Кендалл Дженнер засняли на отдыхе в Испании в откровенном наряде

Фото: Dj Sergio Garrido / Backgrid / Legion-Media

Американская модель Кендалл Дженнер попала в объектив папарацци на отдыхе в Испании. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

28-летнюю знаменитость засняли на пляже в полосатом платье, полупрозрачная ткань которого демонстрировала купальник черного цвета. Откровенный наряд телезвезда дополнила солнцезащитными очками и сумкой, а из аксессуаров она предпочла небольшие золотые серьги.

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      Карина Черных
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