Кендалл Дженнер засняли на отдыхе в откровенном наряде

Модель Кендалл Дженнер засняли на отдыхе в Испании в откровенном наряде

Американская модель Кендалл Дженнер попала в объектив папарацци на отдыхе в Испании. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

28-летнюю знаменитость засняли на пляже в полосатом платье, полупрозрачная ткань которого демонстрировала купальник черного цвета. Откровенный наряд телезвезда дополнила солнцезащитными очками и сумкой, а из аксессуаров она предпочла небольшие золотые серьги.

В сентябре прошлого года российская модель Полина Яцук раскрыла жестокую правду о своей профессии. Тогда манекенщица рассказала, что на протяжении все своей карьеры регулярно сталкивалась с осуждением со стороны представителей агентства по поводу фигуры и веса.