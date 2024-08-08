Лидер каталонских сепаратистов решил вернуться с Испанию

Пучдемон решил вернуться с Испанию, несмотря на угрозу ареста

Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон решил вернуться в Испанию, несмотря на угрозу ареста. Об этом он написал в соцсети X.

Экс-глава автономного сообщества Каталонии бежал из королевства около семи лет назад. Он заявил, что хочет присутствовать на заседании в каталонском парламенте, где 8 августа пройдут дебаты по кандидатуре члена Социалистической партии Каталонии Сальвадора Ильи на пост лидера региона.

Ордер на арест Пучдемона по-прежнему действует, пишет газета El Pais. Правоохранительные органы намерены окружить здание парламента и окрестный парк Сьютаделья, чтобы арестовать лидера сепаратистов в зале заседаний.

21 марта Пучдемон, бежавший из Испании в 2017 году после незаконного референдума о независимости региона, заявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих в Каталонии парламентских выборах.