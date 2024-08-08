Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:40, 8 августа 2024Мир

Лидер каталонских сепаратистов решил вернуться с Испанию

Пучдемон решил вернуться с Испанию, несмотря на угрозу ареста
Карлес Пучдемон

Карлес Пучдемон. Фото: Globallookpress.com

Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон решил вернуться в Испанию, несмотря на угрозу ареста. Об этом он написал в соцсети X.

Экс-глава автономного сообщества Каталонии бежал из королевства около семи лет назад. Он заявил, что хочет присутствовать на заседании в каталонском парламенте, где 8 августа пройдут дебаты по кандидатуре члена Социалистической партии Каталонии Сальвадора Ильи на пост лидера региона.

Ордер на арест Пучдемона по-прежнему действует, пишет газета El Pais. Правоохранительные органы намерены окружить здание парламента и окрестный парк Сьютаделья, чтобы арестовать лидера сепаратистов в зале заседаний.

21 марта Пучдемон, бежавший из Испании в 2017 году после незаконного референдума о независимости региона, заявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих в Каталонии парламентских выборах.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Занять позиции и сделать несколько видеороликов». Пленный рассказал о задачах ВСУ при атаке на Курскую область

      Лидер каталонских сепаратистов решил вернуться с Испанию

      Расправившаяся с дочерями женщина решила найти любовь по переписке

      Над Курской областью сбили семь украинских ракет

      На Западе предрекли эскалацию из-за возможного размещения украинских F-16 в Румынии

      В европейской стране отменили концерты Тейлор Свифт

      ВСУ в седьмой раз за сутки обстреляли Шебекино

      В США назвали самонадеянной атаку ВСУ на Курскую область

      Россия потребовала от ООН осудить покушение на Поддубного

      В Буркина-Фасо допустили разрыв дипотношений с Украиной вслед за Мали и Нигером

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше