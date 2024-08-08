Москвичи нашли дома метровую змею

Жильцы одного из московских домов обнаружили в здании змею. Им пришлось вызывать спасателей, об этом сообщает канал «360».
Речь идет о доме 16 на Новоясеневском проспекте на юго-западе столицы. Отмечается, что проникшая в жилой дом змея довольно крупная — метр в длину. Пресмыкающееся было настроено агрессивно. Неизвестно, каким образом она попала в здание. По данным канала, спасатели поймали змею и увезли на базу.
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