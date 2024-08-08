Звезда «Постучись в мою дверь» вышла замуж

Актриса Лиана Гриба, известная по главной роли в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь», вышла замуж за актера из сериала «Молодежка» Артема Губина. Об этом сообщает Peopletalk.
Как сообщает издание, во время торжественной церемонии в ЗАГСе вместо традиционного марша Мендельсона играл трек «Птичка» группы HammAli & Navai.
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Пара сообщила о своей помолвке в августе прошлого года. Ранее сообщалось, что Лиана стала участницей драки с супругой своего коллеги по проекту Никиты Волкова.