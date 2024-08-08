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18:23, 8 августа 2024Культура

Звезда «Постучись в мою дверь» вышла замуж

Звезда российской версии сериала «Постучись в мою дверь» Лиана Гриба вышла замуж

Кадр: @peopletalkru

Актриса Лиана Гриба, известная по главной роли в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь», вышла замуж за актера из сериала «Молодежка» Артема Губина. Об этом сообщает Peopletalk.

Как сообщает издание, во время торжественной церемонии в ЗАГСе вместо традиционного марша Мендельсона играл трек «Птичка» группы HammAli & Navai.

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Пара сообщила о своей помолвке в августе прошлого года. Ранее сообщалось, что Лиана стала участницей драки с супругой своего коллеги по проекту Никиты Волкова.

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      Андрей Шеньшаков
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