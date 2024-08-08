Появились подробности об экипаже найденного у вулкана на Камчатке вертолета

На борту вертолета Robinson, который нашли упавшим на бок у вулкана на Камчатке, находился один пилот. Об этом сообщил собеседник ТАСС в оперативных службах.
«На борту был один человек, пилот. Помощь ему не понадобилась», — сообщил источник агентства. По его данным, мужчина сам выбрался из кабины и вышел к геологам, которые были у вулкана.
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Вертолет, предварительно, упал на бок на Камчатке во время посадки. Других подробностей о происшествии нет, обстоятельства жесткой посадки Robinson выясняются.
Вертолет нашли у вулкана Малый Семячик на Камчатке утром в четверг, 8 августа. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.