Около одного из российских вулканов нашли лежащий на боку вертолет Robinson

Около вулкана Малый Семячик на Камчатке нашли вертолет Robinson, который лежал на боку одной из сторон фюзеляжа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.
Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Информация о количестве пострадавших уточняется. Следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
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