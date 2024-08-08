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22:45, 8 августа 2024Интернет и СМИ

Путин подписал закон о деанонимизации блогеров

Путин подписал закон о предоставлении блогерами сведений в Роскомнадзор

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон о деанонимизации владельцев Telegram-каналов и страниц в социальных сетях с более чем 10 тысячами подписчиков. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

С 1 ноября 2024 года владельцы страниц в соцсетях и мессенджерах с более чем 10 тысячами подписчиков будут обязаны сообщать информацию о себе в Роскомнадзор (РКН). Состав предоставляемых сведений будет установлен правительством России.

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РКН будет вести перечень данных страниц, при этом владельцы каналов, не предоставивших информацию о себе в ведомство, не смогут размещать рекламу. Информацию из подобных публичных страниц будет запрещено репостить.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, обязующий владельцев каналов и страниц, на которые подписано больше 10 тысяч человек, регистрироваться в РКН. Владельцы соцсетей должны будут ограничить доступ к персональным страницам, владельцы которых не предоставили регулятору данные о себе.

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      Артём Верейкин
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