Путин подписал закон о деанонимизации блогеров

Путин подписал закон о предоставлении блогерами сведений в Роскомнадзор

Президент России Владимир Путин подписал закон о деанонимизации владельцев Telegram-каналов и страниц в социальных сетях с более чем 10 тысячами подписчиков. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

С 1 ноября 2024 года владельцы страниц в соцсетях и мессенджерах с более чем 10 тысячами подписчиков будут обязаны сообщать информацию о себе в Роскомнадзор (РКН). Состав предоставляемых сведений будет установлен правительством России.

РКН будет вести перечень данных страниц, при этом владельцы каналов, не предоставивших информацию о себе в ведомство, не смогут размещать рекламу. Информацию из подобных публичных страниц будет запрещено репостить.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, обязующий владельцев каналов и страниц, на которые подписано больше 10 тысяч человек, регистрироваться в РКН. Владельцы соцсетей должны будут ограничить доступ к персональным страницам, владельцы которых не предоставили регулятору данные о себе.