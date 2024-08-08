Путин разрешил возвращать бойцам СВО отобранные водительские права

Путин подписал закон о возврате водительских удостоверений бойцам СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке возврата прежде отобранных водительских удостоверений бойцам спецоперации (СВО) на Украине. Соответствующий документ был опубликован на сайте официального публикования правовых актов.

Мобилизованные и добровольцы СВО будут иметь возможность вернуть водительские удостоверения на основании ходатайства командования воинской части. Утверждается, что возвращение водительских прав предусмотрено в случае, если бойцы СВО лишились его из-за административного правонарушения.

При этом в случае увольнения наказание в виде лишения прав будет возобновлено, как и в случае совершения нового административного правонарушения. Закон вступит в силу в течение десяти дней с момента его опубликования.

Ранее Владимир Путин подписал закон об особенностях применения гаджетов в зоне СВО. Отныне нарушение военнослужащими в зоне спецоперации запрета на ношение гаджетов будет наказываться арестом на десять суток.