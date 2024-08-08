Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:37, 8 августа 2024Россия

Путин разрешил возвращать бойцам СВО отобранные водительские права

Путин подписал закон о возврате водительских удостоверений бойцам СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Valery Sharifulin / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке возврата прежде отобранных водительских удостоверений бойцам спецоперации (СВО) на Украине. Соответствующий документ был опубликован на сайте официального публикования правовых актов.

Мобилизованные и добровольцы СВО будут иметь возможность вернуть водительские удостоверения на основании ходатайства командования воинской части. Утверждается, что возвращение водительских прав предусмотрено в случае, если бойцы СВО лишились его из-за административного правонарушения.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

При этом в случае увольнения наказание в виде лишения прав будет возобновлено, как и в случае совершения нового административного правонарушения. Закон вступит в силу в течение десяти дней с момента его опубликования.

Ранее Владимир Путин подписал закон об особенностях применения гаджетов в зоне СВО. Отныне нарушение военнослужащими в зоне спецоперации запрета на ношение гаджетов будет наказываться арестом на десять суток.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по командному пункту с генералами ВСУ. Их называют организаторами вторжения в Курскую область

      В Курской области объявили ракетную опасность

      США предупредили Иран о последствиях удара по Израилю

      США порекомендовали странам Африки не разрывать связи с Украиной

      Пентагон высказался об ударах ВСУ американским оружием по Курской области

      Житель Курской области рассказал о состоянии Поддубного сразу после ранения

      Шведский пловец отказался участвовать в заплыве в Сене на Олимпиаде-2024

      Путин разрешил возвращать бойцам СВО отобранные водительские права

      В сети появились снимки 52-летней телеведущей в бикини без фотошопа

      Путин подписал закон о лишении гражданства за отказ встать на воинский учет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше