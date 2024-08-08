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17:06, 8 августа 2024Россия

Путину доложили из Курской области об обстрелах ВСУ при эвакуации мирных жителей

Смирнов: эвакуацию людей из Курской области мешали проводить обстрелы ВСУ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Эвакуацию людей из Курской области мешали проводить обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ), доложил президенту России Владимиру Путину врио главы Курской области Алексей Смирнов, передает ТАСС.

«Прежде всего, оценив ситуацию, мы начали вывозить людей. Это достаточно сложная была проблема, потому что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ обстреливает гражданское население, [они] обстреливают скорую помощь, которые ценой собственной жизни, пожертвовав собой, вывозили население», — рассказал врио губернатора.

Он уточнил, что к работе привлекали администрации сельских советов, области, а также бронированные автомобили. Смирнов заявил, что есть случаи, когда в результате обстрелов не удалось выжить медикам.

По его словам, эвакуация продолжится, людей из приграничных районов будут вывозить как автобусами, так и поездами.

«Пришло дополнительно восемь составов, где можем разместить людей, выдать им гуманитарную помощь и отправить их сразу железной дорогой», — сказал на встрече с президентом врио главы обстреливаемой российской территории, уточнив, что практически все регионы откликнулись и предложили места для размещения эвакуируемых жителей.

Утром во вторник, 6 августа, Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Украинские формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России. Бои продолжаются третьи сутки. В Минобороны заявили о пресечении продвижения и попытки прорыва украинских формирований вглубь российских территорий. По данным ведомства, за последние сутки ВСУ потеряли в боестолкновениях до 400 бойцов, а также ряд бронетехники, в числе которых танк.

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      Елена Торубарова
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