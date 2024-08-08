Россиян предостерегли от использования популярного народного метода лечения изжоги

Гастроэнтеролог Панина предупредила, что сода с водой может навредить здоровью

Сода с водой может усугубить приступ изжоги и навредить здоровью в целом, предупредила гастроэнтеролог Наталья Панина. В беседе с «Газетой.ру» врач предостерегла россиян от использования популярного народного метода лечения этого заболевания ЖКТ.

Врач объяснила, что использование соды при изжоге на самом деле может на время избавить от неприятных ощущений, но не решает проблему и может даже усугубить ее. По словам Паниной, при контакте соды с соляной кислотой желудка образуется углекислый газ. Из-за этого усиливается выработка соляной кислоты и провоцируется ее заброс в пищевод, что приводит к повреждению слизистой желудка.

Сода — это не решение проблемы, подчеркнула специалистка. Если изжога постоянная, необходимо обращаться к врачу, чтобы избежать серьезных осложнений, посоветовала она.

Ранее гастроэнтеролог Маргарита Амеличкина объяснила, почему летом учащаются доставляющие немало дискомфорта приступы изжоги. Одной из причин она назвала сезон шашлыков. Если люди практически каждые выходные выезжают на природу и готовят мясо и овощи на мангале и гриле, это нарушает нормальную работу желудка.