Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:31, 8 августа 2024Забота о себе

Россиян предостерегли от использования популярного народного метода лечения изжоги

Гастроэнтеролог Панина предупредила, что сода с водой может навредить здоровью

Фото: Engin Akyurt

Сода с водой может усугубить приступ изжоги и навредить здоровью в целом, предупредила гастроэнтеролог Наталья Панина. В беседе с «Газетой.ру» врач предостерегла россиян от использования популярного народного метода лечения этого заболевания ЖКТ.

Врач объяснила, что использование соды при изжоге на самом деле может на время избавить от неприятных ощущений, но не решает проблему и может даже усугубить ее. По словам Паниной, при контакте соды с соляной кислотой желудка образуется углекислый газ. Из-за этого усиливается выработка соляной кислоты и провоцируется ее заброс в пищевод, что приводит к повреждению слизистой желудка.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Сода — это не решение проблемы, подчеркнула специалистка. Если изжога постоянная, необходимо обращаться к врачу, чтобы избежать серьезных осложнений, посоветовала она.

Ранее гастроэнтеролог Маргарита Амеличкина объяснила, почему летом учащаются доставляющие немало дискомфорта приступы изжоги. Одной из причин она назвала сезон шашлыков. Если люди практически каждые выходные выезжают на природу и готовят мясо и овощи на мангале и гриле, это нарушает нормальную работу желудка.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ созвонился с командующим силами НАТО во время вторжения в Курскую область. О чем они говорили?

      Мужчина напал с мачете на пожилого соседа из-за его прожорливого кота

      В Африке предрекли Украине разрыв отношений еще с одной страной континента

      Харламов сыграл свадьбу

      Жирков оценил вероятность победы «Зенита» в чемпионате России

      В обстреливаемом ВСУ российском регионе резко выросли цены на продукты и жилье

      Россиянам посоветовали чаще есть цитрусовые для профилактики опасной болезни

      Опасность мощного землетрясения в Японии для России оценили

      Памела Андерсон рассказала о реакции сыновей на ее секс-видео

      Землю накроет магнитная буря

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше