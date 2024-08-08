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10:18, 8 августа 2024Россия

Россиян с болями выставили из больницы после жалоб на ремонт

В Хабаровске пациентов с болями выставили из больницы после жалоб на ремонт

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Хабаровске пациентов с болями выставили из второй краевой больницы после того, как они пожаловались на ремонт в отделении. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По сведениям издания, маляры красили стены в неврологическом отделении российского медицинского учреждения. Люди в палатах стали задыхаться от запаха — отправили обращение властям. Через некоторое время двух самых недовольных врачи отослали домой, не обращая внимания на отнимающиеся ноги и стреляющую спину.

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Представители больницы отказались комментировать произошедшее. В региональном управлении Минздрава пояснили, что по жалобам пациентов была организована проверка.

Ранее сообщалось, что в Симферополе мать впавшего в кому двухлетнего мальчика обвинила местных врачей, которые несколько дней не могли поставить верный диагноз, в халатности.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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