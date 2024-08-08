Россиянина приговорили к 14 годам за развращение семи детей

В Челябинской области суд приговорил мужчину к 14 годам за развращение 7 детей

В Челябинской области суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима жителя Петербурга за развращение семи детей в возрасте от 10 до 12 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, с 10 мая по 12 августа 2022 года в Магнитогорске, Петербурге и Ленинградской области осужденный совершил ряд особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности семи детей в возрасте от 10 до 12 лет. Другие подробности не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в Петербурге гражданин Узбекистана приставал к несовершеннолетней девочке.

