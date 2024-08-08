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14:20, 8 августа 2024Силовые структуры

Россиянку заставили извиниться перед мертвым экс-супругом за гневные СМС

Суд заставил пермячку извиниться за оскорбления перед умершим мужем по СМС

Фото: Daniele La Rosa Messina / Unsplash

Жительница Пермского края пыталась вернуть бывшего мужа по СМС, не подозревая, что его уже нет в живых. Теперь суд обязал ее извиниться перед ним через мессенджер, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, женщина писала сообщения экс-супругу на протяжении нескольких месяцев. В них она просила мужчину вернуться к ней, оскорбляла его новую избранницу и отправляла интимные фотографии. На все это бывший муж не отвечал, а позже оказалось, что он ушел из жизни еще до того, как бывшая жена начала писать ему.

Новая возлюбленная мужчины обнаружила гневные сообщения и обратилась с ними в суд. По решению суда пермячку обязали выплатить потерпевшей моральный ущерб в размере одной тысячи рублей и извиниться перед экс-супругом через мессенджер.

Ранее в Бердске раскрыли расправу над местной 23-летней жительницей благодаря ее сообщению подруге, в котором она сообщила о приходе бывшего друга.

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      Олеся Мицкевич
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