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12:11, 8 августа 2024Силовые структуры

Российский суд приговорил мужчину к девяти годам за диверсию

В Пскове суд дал 9 лет мужчине за диверсию и работу на другое государство

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Псковский областной суд приговорил к девяти годам лишения свободы гражданина Г. за покушение на поджог с целью подрыва обороноспособности страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, направленного против безопасности России») и 281 УК РФ («Покушение на диверсию»).

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Суд установил, что мужчина тайно поддерживал контакт с представителем другого государства, а также готовил поджог на объекте транспортной инфраструктуры. Подробности дела не раскрываются.

8 августа сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы агента Службы безопасности Украины Николая Забирко, готовившего теракт против бывшего главы Мариуполя Константина Иващенко.

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      Любовь Ширижик
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