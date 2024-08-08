Самая медленная погоня медведицы за медвежонком попала на видео. Соответствующее видео опубликовал заповедник «Тунгусский» в Красноярском крае в соцсети «ВКонтакте».
На размещенных кадрах видно, как детеныш радостно бежит по тропинке, а его мать неспешно идет сзади. Сотрудники заповедника назвали эту погоню самой медленной за всю историю природного комплекса.
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«На лесной дороге заповедника "Тунгусский" фотоловушка засняла самую медленную погоню медведицы за своим шаловливым медвежонком», — подписали ролик авторы поста.
Ранее сообщалось, что в Башкирии медведь напугал туристов и украл дыню. Животное зашло в музейно-экскурсионный комплекс со стороны реки Белой и прошло мимо «Зеленого дома», где живут экскурсоводы.