Самая медленная погоня медведицы за медвежонком попала на видео

Фотоловушка засняла самую медленную погоню медведицы за медвежонком

Самая медленная погоня медведицы за медвежонком попала на видео. Соответствующее видео опубликовал заповедник «Тунгусский» в Красноярском крае в соцсети «ВКонтакте».

На размещенных кадрах видно, как детеныш радостно бежит по тропинке, а его мать неспешно идет сзади. Сотрудники заповедника назвали эту погоню самой медленной за всю историю природного комплекса.

«На лесной дороге заповедника "Тунгусский" фотоловушка засняла самую медленную погоню медведицы за своим шаловливым медвежонком», — подписали ролик авторы поста.

Ранее сообщалось, что в Башкирии медведь напугал туристов и украл дыню. Животное зашло в музейно-экскурсионный комплекс со стороны реки Белой и прошло мимо «Зеленого дома», где живут экскурсоводы.