Сестра выжившей при обстреле ВСУ курской скорой рассказала о ее поисках после атаки

Сестра выжившей при обстреле скорой курского медика: я подняла тревогу

Сестра медика Дарьи, единственной выжившей при обстреле скорой в Курской области, подняла тревогу, когда девушка-медик перестала выходить на связь. О поисках родственницы она рассказала «Ленте.ру».

По словам россиянки, она была единственной из всей семьи врача, кто был в курсе о ее поездки в атакованный Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничный Суджанский район. «Она позвонила мне, сказала, что едет в область. Согласилась добровольно, попросила не говорить родителям, чтобы не переживали», — сообщила сестра медика.

После этого, как сообщила женщина, ее сестра перестала выходить на связь. «Были на связи примерно до 9 вечера. Потом она пропала с радаров. Я не могла дозвониться, Даша не отвечала на сообщения», — сообщила она.

Сестра медика добавила, что утром Дарья так и не вышла на связь, и она начала поиски. Лишь после ряда звонков ей удалось выяснить, что девушка получила ранение во время атаки ВСУ и находится в реанимации. По словам россиянки, она сразу же выехала к сестре в Курск и была шокирована звуками работающей сирены.

У нас, конечно [в Москве], такого нет. Тут только вышла, сразу же услышала сирену, ее здесь включают каждый час, все просто воет. Как-то даже жутковато и страшно сестра пострадавшей

Известно, что медик Дарья — единственная выжившая из экипажа скорой, по которой ударил украинский дрон. Девушка временно не может ходить — осколок от снаряда попал ей в ногу. Кроме того, у пострадавшей оказались повреждены рука и челюсть. Врио главы Курской области Алкексей Смирнов обещал возмездие совершившим атаку.

В Курской области третьи сутки идут бои с подразделениями ВСУ. Украинские войска понесли потери в живой силе и технике, однако их военные по-прежнему находятся на территории региона. К боям с ВСУ подключили подразделения спецназа «Ахмат» и бойцов частной военной компании «Вагнер». По словам временно исполняющего обязанности главы региона Алексея Смирнова, ВСУ больше не продвигаются в регионе, а наоборот — перешли к отступлению.