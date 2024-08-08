Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:40, 8 августа 2024Россия

Сестра выжившей при обстреле ВСУ курской скорой рассказала о ее поисках после атаки

Сестра выжившей при обстреле скорой курского медика: я подняла тревогу

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сестра медика Дарьи, единственной выжившей при обстреле скорой в Курской области, подняла тревогу, когда девушка-медик перестала выходить на связь. О поисках родственницы она рассказала «Ленте.ру».

По словам россиянки, она была единственной из всей семьи врача, кто был в курсе о ее поездки в атакованный Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничный Суджанский район. «Она позвонила мне, сказала, что едет в область. Согласилась добровольно, попросила не говорить родителям, чтобы не переживали», — сообщила сестра медика.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

После этого, как сообщила женщина, ее сестра перестала выходить на связь. «Были на связи примерно до 9 вечера. Потом она пропала с радаров. Я не могла дозвониться, Даша не отвечала на сообщения», — сообщила она.

Сестра медика добавила, что утром Дарья так и не вышла на связь, и она начала поиски. Лишь после ряда звонков ей удалось выяснить, что девушка получила ранение во время атаки ВСУ и находится в реанимации. По словам россиянки, она сразу же выехала к сестре в Курск и была шокирована звуками работающей сирены.

У нас, конечно [в Москве], такого нет. Тут только вышла, сразу же услышала сирену, ее здесь включают каждый час, все просто воет. Как-то даже жутковато и страшно

сестра пострадавшей

Известно, что медик Дарья — единственная выжившая из экипажа скорой, по которой ударил украинский дрон. Девушка временно не может ходить — осколок от снаряда попал ей в ногу. Кроме того, у пострадавшей оказались повреждены рука и челюсть. Врио главы Курской области Алкексей Смирнов обещал возмездие совершившим атаку.

В Курской области третьи сутки идут бои с подразделениями ВСУ. Украинские войска понесли потери в живой силе и технике, однако их военные по-прежнему находятся на территории региона. К боям с ВСУ подключили подразделения спецназа «Ахмат» и бойцов частной военной компании «Вагнер». По словам временно исполняющего обязанности главы региона Алексея Смирнова, ВСУ больше не продвигаются в регионе, а наоборот — перешли к отступлению.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья НовичковаМарк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ созвонился с командующим силами НАТО во время вторжения в Курскую область. О чем они говорили?

      В России запретили пропаганду наркотиков в фильмах и литературе

      В России заключенный переписывался с детьми и требовал от них интимные снимки

      Трамп объяснил нежелание Харрис давать интервью

      Сестра выжившей при обстреле ВСУ курской скорой рассказала о ее поисках после атаки

      Президент ВФГБК назвал участницу ОИ из России никчемной спортсменкой

      Хуситы заявили о групповом решении на атаки Израиля

      Актриса Агата Муцениеце высказалась о приеме «Оземпика» для похудения

      Западных страховщиков заподозрили в сотрудничестве с Россией

      Мужчина напал с мачете на пожилого соседа из-за его прожорливого кота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше