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12:27, 8 августа 2024Интернет и СМИ

Сообщение о росте цен на аренду квартир в Курске не подтвердилось

Сообщение о росте цен на аренду квартир в Курске не нашло подтверждения

Telegram-канал «Осторожно, новости» в среду, 7 августа, опубликовал пост, в котором утверждалось, что жители Курска якобы решили нажиться на происходящем в регионе и резко подняли цены на аренду квартир с целью сделать прибыль на людях, эвакуированных из зоны боевых действий. Однако данная информация не нашла реального подтверждения.

В качестве источника изложенных сведений была указана неназванная жительница Суджи — журналисты привели ее видеокомментарий с размытым лицом и измененным голосом. Она рассказала о ситуации в населенном пункте, пожаловалась на бездействие властей и призвала горожан привлекать их внимание и помогать друг другу. В частности, девушка заявила, что ее знакомая не может разместиться в Курске, так как «цены аховые». «60 тысяч в месяц однушка, двушка, 60 тысяч», — сообщила она.

В действительности данные популярных сервисов по поиску жилья опровергают приведенные утверждения. Судя по размещенным объявлениям, прайс на квартиры в долгосрочную аренду в городе не изменился и находится в привычном ценовом диапазоне. Так, на данный момент в областном центре есть возможность снять однокомнатную квартиру за семь тысяч рублей в месяц.

При этом за заявленные 60 тысяч рублей в месяц в городе предложены лишь два варианта размещения из ста. В среднем цены на аренду жилья в Курске представлены в интервале от 14 до 20 тысяч рублей.

Утверждения о том, что жители Курска решили нажиться на людях, эвакуированных из зоны боевых действий, не получили широкого распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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