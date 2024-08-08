Сообщение о воздушной тревоге по радио в Белгороде оказалось недостоверным

7 августа в Telegram-каналах появилось сообщение, что в Белгороде по радио звучит воздушная тревога, людей предупреждают об опасности и просят спрятаться в укрытии. К посту прикреплено видео из машины, якобы подтверждающее эту информацию. Однако она оказалась недостоверной.

Так, по ролику невозможно определить, когда он был снят: дата и время не указывается. Кроме того, аудиовизуально прослеживаются следы монтажа: на ролике, кроме самого сообщения, не слышно шума дороги и двигателя, а текст, который озвучен, напоминает начитку, созданную при помощи искусственного интеллекта.

Также в ролике «диктор» обращается к жителям «Белгородской народной республике». Такого региона в России не существует. Первое упоминание «БНР» появилось в фейке в марте 2022 года.

6 августа в сети появился похожий ролик. По радио якобы было объявлено об эвакуации с Белгорода. «Заявление» якобы сделал губернатор Вячеслав Гладков.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».