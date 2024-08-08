США снизили поставки сжиженного газа в Европу

Bloomberg: США снижают поставки сжиженного газа в Европу в пользу Азии

В январе-июле 2024 года разрыв в поставках между экспортерами сжиженного природного газа (СПГ) США и Россией в европейский регион сократился с 3,7 миллиона тонн до 0,2 миллиона в месяц. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные статистические данные.

Эксперты отмечают, что подобная динамика во многом обусловлена стремлением американских поставщиков выбирать более привлекательные рынки сбыта. Одними из приоритетных для экспортеров США стал Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). В последнее же время высокий уровень конкуренции в борьбе за топливо демонстрируют некоторые африканские страны, включая Египет.

В материале подчеркивается, что баланс значительно изменился ближе к концу июля. В этот период азиатские импортеры стали предлагать более высокие цены за сбыт американского СПГ. Эта тенденция была обусловлена установившейся в регионе жарой. В свою очередь, покупатели в Египте также начали устанавливать премиум-цены на импорт ради привлечения больших объемов иностранного топлива в страну на фоне аномально высоких температур.

США собирались отправлять в Европу порядка 15 миллиардов кубометров СПГ ежегодно. Это было необходимо для снижения зависимости европейских импортеров от российского топлива. Однако главным условием американские поставщики обозначили долгосрочный рыночный механизм ценообразования при стабильных спросе и предложении. Однако в 2024 году все большую конкуренцию ЕС в борьбе за американского топливо стали оказывать азиатские потребители. Российский же экспорт в ЕС с начала боевых действий на Украине стабильно оценивается от 850 тысяч до 1,6 миллиона тонн СПГ в месяц.