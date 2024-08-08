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19:40, 8 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о возможном уничтожении трех высокопоставленных офицеров ВСУ

Mash: три замначальника генштаба ВСУ были уничтожены в Харьковской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Три заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены ВС России в результате удара в Харьковской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

«Сразу троих замначальника Генштаба ВСУ ликвидировали ВС РФ "Искандерами" в Харьковской области. Это генералы Драпатый, Гнатов и Горбатюк», — указано в публикации. Помимо этого, ударом был уничтожен командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

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Отмечается, что удар был нанесен по командному пункту ПВО и обороны Харькова в населенном пункте Малиновка Харьковской области, более 20 военнослужащих уничтожены, 14 были ранены.

Ранее издание The Washington Post заявило, что Киев не подвергался критике со стороны Вашингтона за проводимую ВСУ операцию в Курской области. Издание отмечает, что, хотя Белый дом и разрешил Киеву использовать поставляемое оружие для ударов по территории России, пересечение боевыми машинами российской границы по-прежнему запрещено условиями поставок.

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      Валентин Карант
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