Mash: три замначальника генштаба ВСУ были уничтожены в Харьковской области

Три заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены ВС России в результате удара в Харьковской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

«Сразу троих замначальника Генштаба ВСУ ликвидировали ВС РФ "Искандерами" в Харьковской области. Это генералы Драпатый, Гнатов и Горбатюк», — указано в публикации. Помимо этого, ударом был уничтожен командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

Отмечается, что удар был нанесен по командному пункту ПВО и обороны Харькова в населенном пункте Малиновка Харьковской области, более 20 военнослужащих уничтожены, 14 были ранены.

Ранее издание The Washington Post заявило, что Киев не подвергался критике со стороны Вашингтона за проводимую ВСУ операцию в Курской области. Издание отмечает, что, хотя Белый дом и разрешил Киеву использовать поставляемое оружие для ударов по территории России, пересечение боевыми машинами российской границы по-прежнему запрещено условиями поставок.