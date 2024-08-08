Стало известно о взятии под контроль ВС России села Сергеевка в ДНР

Аналитик Bild: ВС России взяли под контроль село Сергеевка в ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль село Сергеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил журналист немецкого издания Bild и военный обозреватель Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.

«Российская армия захватила Сергеевку в Донецкой области. В 15 километрах от Покровска», — написал аналитик.

О потере села украинской армией сообщило и издание «Страна.ua», ссылаясь на украинский аналитический проект Deep State.

Ранее стало известно, что военнослужащие группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка. На том же направлении боевых действий российские военные заняли более выгодные рубежи. Помимо этого, центральная группировка войск нанесла поражение бригадам Вооруженных сил Украины в районах Новгородское, Воздвиженка, Гродовка и Тарасовка в ДНР.