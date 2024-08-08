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13:36, 8 августа 2024Россия

Студентам Москвы назвали востребованные направления оплачиваемых стажировок

Ракова: в Москве выросло число оплачиваемых стажировок для выпускников вузов

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Московский центр инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» на 20 процентов увеличил количество оплачиваемых стажировок для выпускников колледжей и вузов. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что сотрудничество с ведущими работодателями Москвы позволяет студентам освоить востребованную профессию и получить гарантированное трудоустройство. При этом многие из них проходят практику или стажировку еще во время учебы.

«А для тех, кто еще не определился с местом будущей работы, а также для выпускников вузов без профессионального опыта, центр "Профессии будущего" предлагает возможность получить первые практические навыки на оплачиваемых стажировках. Всего доступно более двух тысяч предложений из сферы ИТ, промышленности, финансов, а также торговли и услуг. В этом году направлений стажировок стало на 20 процентов больше, чем в прошлом», — рассказала вице-мэр.

Подобрать подходящую вакансию выпускникам помогут карьерные наставники центра. Помимо этого, студентам расскажут, как правильно составить резюме и сопроводительное письмо, а также посоветуют тренинги для развития навыков самопрезентации на собеседовании, чтобы эффективно подготовиться к встрече с работодателем.

Больше всего предложений для стажировок поступило от компаний в области информационных технологий и телекоммуникаций. Работодатели ищут аналитиков данных, программистов, разработчиков и специалистов по информационной безопасности. Так, проходящий практику тестировщик может рассчитывать на зарплату от 56 тысяч рублей. На втором месте по востребованности оказалась сфера оптовой и розничной торговли, где требуются менеджеры по продажам и специалисты по работе с маркетплейсами. Заработок молодых специалистов на стажировках составляет 65 тысяч рублей.

Кроме того, работодатели из финансовой сферы предлагают студентам и выпускникам оплачиваемые стажировки на должностях экономистов и аналитиков. Зарплата на этих позициях может превышать 80 тысяч рублей. В промышленной сфере востребованы сервисные инженеры, инженеры-механики, токари, фрезеровщики и шлифовщики. Минимальная зарплата по этим специальностям составляет 60 тысяч рублей.

Чтобы освоить одну из 75 востребованных специальностей в центре «Профессии будущего» потребуется менее четырех месяцев. О программах обучения и возможностях для трудоустройства все желающие могут узнать в интерактивном формате, посетив этим летом передвижную лабораторию развития карьеры «Профитрак».

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      Сергей Истомин
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