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09:48, 8 августа 2024Мир

В Британии усилились антимиграционные взгляды

NYT: беспорядки в Британии усилили антимиграционные взгляды

Фото: Hollie Adams / Reuters

Массовые беспорядки в Великобритании усилили антимиграционные настроения населения страны. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на опрос YouGov.

«Опрос дает намеки на то, что беспорядки усилили значимость антимиграционных взглядов в Великобритании. Две трети респондентов заявили, что "иммиграционная политика последних лет" была отчасти причиной беспорядков», — передает газета.

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Также опрос показывает, что любые протесты не поддерживаются британской общественностью: 85 процентов опрошенных выступили против беспорядков, а также насилия на них.

29 июля в английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию, лишив жизни трех детей, в то время, как они занимались танцами под песни популярной американской певицы Тейлор Свифт. После этого начались массовые беспорядки по всей стране, так как в сети появились фейки о том, что преступник был мусульманином.

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      Дарья Устьянцева
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