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17:30, 8 августа 2024Россия

В обстреливаемом ВСУ российском регионе резко выросли цены на продукты и жилье

Смирнов доложил Путину о проверках необоснованного роста цен в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46 / Globallookpress.com

В обстреливаемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории резко выросли цены на продукты и жилье. Врио главы Курской области Алексей Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину о проверках необоснованного роста цен в регионе, передает ТАСС.

Смирнов заявил, что в регионе возникли случаи, когда торговые точки, гостиницы или предприятия общепита необоснованно завышали цены в период атак со стороны Украины.

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«Наживаться на пострадавших людях недопустимо», — заявил врио главы региона, добавив, что администрация региона намерена пресекать подобные случаи.

Смирнов поручил провести проверку необоснованного завышения цен в регионе своим заместителям и Федеральной антимонопольной службе.

В Курской области третьи сутки ведутся бои с подразделениями ВСУ. В Минобороны заявили о пресечении продвижения и попытки прорыва украинских формирований вглубь российских территорий. По данным ведомства, за последние сутки ВСУ потеряли в боестолкновениях до 400 бойцов, а также ряд бронетехники, в числе которых танк.

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      Елена Торубарова
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