Валя Карнавал снялась в откровенном наряде

Блогерша Валя Карнавал показала фигуру в откровенном наряде

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) поделилась снимками в откровенном образе. Фотографии она показала в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя исполнительница снялась в сером костюме, который состоял из облегающих брюк и кроп-топа. Спортивный наряд демонстрировал нижнее белье и подтянутую фигуру знаменитости. При этом волосы она распустила, а макияж предпочла в нюдовых оттенках.

Публикация исполнительница набрала почти 60 тысяч лайков всего за три часа.

В июле Валя Карнавал сменила имидж и показала трансформацию на фото.