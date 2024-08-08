Валя Карнавал снялась в откровенном наряде

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) поделилась снимками в откровенном образе. Фотографии она показала в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
22-летняя исполнительница снялась в сером костюме, который состоял из облегающих брюк и кроп-топа. Спортивный наряд демонстрировал нижнее белье и подтянутую фигуру знаменитости. При этом волосы она распустила, а макияж предпочла в нюдовых оттенках.
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Публикация исполнительница набрала почти 60 тысяч лайков всего за три часа.
В июле Валя Карнавал сменила имидж и показала трансформацию на фото.