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15:20, 8 августа 2024Моя страна

Яхтсмены со всей России съедутся в Челябинск

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Яхтсмены со всей России съедутся в Челябинскую область, чтобы выявить лучшего в парусном спорте. Подробности мероприятия публикует местный портал «Хорошие новости».

На озере Увильды с 17 по 18 августа будет проходить Четвертый Кубок Губернатора Челябинской области по парусному спорту. Второй год он проводится на межрегиональном уровне: на этот раз на взрослые соревнования зарегистрировались команды из Москвы и Владивостока, а в детских примут участие спортсмены из Пермского края, Татарстана и других регионов страны.

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В соревнованиях примут участие около 300 человек. Отмечается, что подростки соревнуются на яхтах классов «Оптимист», «Кадет» и «Ракета-270», а взрослые — на крейсерских яхтах. Также в них впервые примут участие спортсмены мобильного класса яхт «Микро». По словам специалистов, такие лодки удобно перевозить на автоприцепах, благодаря чему командам проще передвигаться по стране.

«Все дети, которые примут участие в соревнованиях, не уедут без подарков. Помимо парусов за первые места, медалей, абсолютно все юные спортсмены получат полезные и интересные призы. Наша задача — мотивировать юных спортсменов и их родителей продолжать занятия парусным спортом», — отметила директор по развитию яхт-клуба «Мираж» Елена Нарделли.

Организаторами соревнований стали Федерация парусного спорта Челябинской области, региональное Министерство по физической культуре и спорту и яхт-клуб «Мираж».

В июле сообщалось, что в Башкирии впервые пройдут соревнования по езде на игрушечных лошадях.

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      Карина Черных
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