В Башкирии впервые пройдут соревнования по езде на игрушечных лошадях

В Башкирии впервые пройдут соревнования по хоббихорсингу — виду спорта, представляющего собой «езду» на деревянной палке с лошадиной головой. Об этом пишет Telegram-канал Ufa_rb.
Сообщается, что с 15 по 16 августа состоится Международный фестиваль лошадей башкирской породы «Башҡорт аты», в программу которого включили езду на игрушечных лошадках на палке. В данном конкурсе примут участие юноши и девушки в возрасте от 15 лет. Однако, как сообщили в правительстве республики, присоединиться смогут все желающие.
Уточняется, что мероприятие пройдет на берегу озера Графское в Баймакском районе.
Ранее в июле на российском фестивале приготовили 100 литров окрошки.