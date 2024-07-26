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21:02, 26 июля 2024Моя страна

В Башкирии впервые пройдут соревнования по езде на игрушечных лошадях

В Башкирии впервые пройдут соревнования по езде на игрушечных лошадях на палке

Кадр: Telegram-канал «@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан»

В Башкирии впервые пройдут соревнования по хоббихорсингу — виду спорта, представляющего собой «езду» на деревянной палке с лошадиной головой. Об этом пишет Telegram-канал Ufa_rb.

Сообщается, что с 15 по 16 августа состоится Международный фестиваль лошадей башкирской породы «Башҡорт аты», в программу которого включили езду на игрушечных лошадках на палке. В данном конкурсе примут участие юноши и девушки в возрасте от 15 лет. Однако, как сообщили в правительстве республики, присоединиться смогут все желающие.

Уточняется, что мероприятие пройдет на берегу озера Графское в Баймакском районе.

Ранее в июле на российском фестивале приготовили 100 литров окрошки.

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      Екатерина Ештокина
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