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20:18, 9 августа 2024Ценности

50-летнюю Кейт Мосс сняли в бикини на отдыхе

50-летнюю модель Кейт Мосс сняли в бикини на отдыхе на острове Форментера

Фото: Ziya / SplashNews.com / Legion-media

Британскую супермодель и актрису Кейт Мосс вместе с дочерью Лилой Мосс сняли во время отдыха на испанском острове Форментера. Снимки публикует Daily Mail.

50-летняя манекенщица попала в объектив папарацци в бикини со змеиным принтом, в то же время ее дочь предпочла купальник черного цвета. Мосс также надела солнцезащитные очки и несколько украшений, в том числе колье и браслет. Известно, что знаменитости проводили время на пляже вместе с приятельницей, певицей Ритой Орой.

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В мае папарацци заметили Кейт Мосс без штанов на встрече с неизвестным мужчиной. Знаменитость была запечатлена, когда она направлялась в кабаре, расположенное в западной части Лондона.

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      Карина Черных
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