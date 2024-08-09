50-летнюю Кейт Мосс сняли в бикини на отдыхе

50-летнюю модель Кейт Мосс сняли в бикини на отдыхе на острове Форментера

Британскую супермодель и актрису Кейт Мосс вместе с дочерью Лилой Мосс сняли во время отдыха на испанском острове Форментера. Снимки публикует Daily Mail.

50-летняя манекенщица попала в объектив папарацци в бикини со змеиным принтом, в то же время ее дочь предпочла купальник черного цвета. Мосс также надела солнцезащитные очки и несколько украшений, в том числе колье и браслет. Известно, что знаменитости проводили время на пляже вместе с приятельницей, певицей Ритой Орой.

В мае папарацци заметили Кейт Мосс без штанов на встрече с неизвестным мужчиной. Знаменитость была запечатлена, когда она направлялась в кабаре, расположенное в западной части Лондона.