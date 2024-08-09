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12:31, 9 августа 2024Бывший СССР

Белоруссия призвала ЕС вернуться в русло прагматизма

МИД Белоруссии призвал ЕС вернуться в русло объективных реалий и прагматизма

Фото: Yves Herman / Reuters

Белоруссия призывает Европейский союз (ЕС) «вернуться в русло объективных реалий, прагматизма и диалога». Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД республики в связи с реакцией Европейской службы внешних связей на очередную годовщину президентских выборов в стране.

В белорусском ведомстве предположили, что европейские политики в глубине души «наверняка осознают бесперспективность своего курса», однако остаются «недостаточно свободными в своих решениях и действиях и вынуждены все время оглядываться за океан».

«Но если бы Брюссель действительно думал о своих гражданах, то находил бы возможности для выстраивания конструктивного взаимодействия с Минском. Равно как и постарался бы предметно изучить реальную ситуацию в нашей стране вместо распространения всевозможных страшилок и фейков», — добавили в МИД.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что против стран Содружества Независимых Государств (СНГ) ведется перманентная гибридная война. По мнению политика, ее целью являются цветные революции и государственные перевороты.

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      Алевтина Запольская
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