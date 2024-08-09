Опровергнута версия о древнейших следах жизни на Земле

Nature Communications: опровергнуто биотическое происхождение древнего графита

Ученые Университета Оттавы, Университета Карлтона и Университетского колледжа Лондона опровергли мнение, что графит, найденный в древних породах геологического комплекса Саглек-Хеброн в Нунатсиавуте (северный Лабрадор), возник в результате деятельности древнейших живых организмов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Графит, обнаруженный в осадочных породах Саглек-Хеброн, ранее считался древнейшими следами жизни на Земле. Однако изотопные сигнатуры и другие геохимические характеристики графита, изученные в новом исследовании, указывают на его абиотическое происхождение. Это означает, что графит в данных породах образовался без участия биологических процессов.

В ходе исследования использовались петрографические, геохимические и спектроскопические методы для анализа трех образцов графита, собранных в Нунатсиавуте. Петрологическая характеристика проводилась в Университете Оттавы, а спектроскопический анализ углерода — в Университетском колледже Лондона. Эти методы позволили детально изучить структуру и состав графита, что помогло сделать выводы о его происхождении.

Результаты исследования показали, что графит, найденный в породах возрастом около 3,9 миллиарда лет, вероятно, образовался в результате процессов, связанных с метаморфическими жидкостями при высоких температурах (более 500 градусов Цельсия), а не из-за деятельности одноклеточных микроорганизмов.

Дополнительный анализ также показал, что степень кристаллизации графита коррелирует с уровнем метаморфизма пород. Это подтверждает, что метаморфизм сыграл ключевую роль в преобразовании углеродсодержащих материалов, сохранившихся в древних породах комплекса Саглек-Хеброн.