Певица Ханна объяснила появление синяков на ягодицах

Российская певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) объяснила появление синяков на ягодицах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя артистка поделилась в сторис снимком, на котором предстала в раздельном купальнике черного цвета, повернувшись к камере спиной. Один из поклонников обратил внимание на гематомы, расположенных на ягодицах.

Фото: @offi_hanna

В свою очередь, знаменитость раскрыла причину возникновения данного недостатка. «Это я колола железо, когда была беременна. Вот такие вот последствия от неправильного его введения. Им уже два года. Пробовала все — ничего не помогает», — призналась Ханна.

Ранее в июне Ханна ответила хейтерам на частый вопрос об одной детали ее внешнего вида.