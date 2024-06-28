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13:51, 28 июня 2024Ценности

Певица Ханна ответила хейтерам на вопрос о своей внешности фразой «для тупых поясняю»

Певица Ханна объяснила, что носит парики ради сохранения качества своих волос

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российская певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) ответила хейтерам на частый вопрос о своей внешности фразой «для тупых поясняю». Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Сначала 33-летняя исполнительница показала многочисленные вопросы подписчиков, которые интересовались, зачем она носит парики: «Фу... эти парики, как всегда», «Парик на голове всегда?», «В парике? Серьезно?», «Зачем Ханне нелепые парики?»

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Звезда объяснила, что из-за постоянных гастролей ее волосы подвергаются воздействию химических средств и горячих инструментов. По ее словам, чтобы сохранить качество своих волос, она использует парики. Кроме того, Ханна объяснила, что искусственные волосы позволяют ей менять образы.

«Для тупых — не побоюсь этого слова — людей поясняю... Я артист. У меня постоянно съемки и гастроли! Я делаю укладки чаще, чем большинство чистит зубы. Чтобы сохранить свои волосы, я использую парики! Для меня это: первое — безопасность моих волос, второе — классное дополнение к образу», — заключила она.

Ранее в июне певица Ханна раскрыла правду о своих пластических операциях. По словам исполнительницы, на самом деле она не делала пластику груди.

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      Екатерина Ештокина
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