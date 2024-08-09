Россия уведомила МАГАТЭ об обнаружении на Курской АЭС осколков от сбитых ракет

Постпредство РФ в Вене: Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС

Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с попыткой нападения украинской армии на Курскую область. На станции обнаружили предположительные фрагменты сбитых ракет, проинформировало в своем Telegram-канале постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене.

«Восьмого августа на станции были обнаружены осколки и остатки — предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов», — говорится в заявлении.

При этом фактов прямого обстрела города Курчатов, АЭС и энергетической инфраструктуры не зафиксировано, но сохраняется напряженная ситуация, добавили в постпредстве. В миссии также подчеркнули, что безрассудные действия Украины ставят под удар всю мировую атомную отрасль.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в связи с ситуацией в Курской области, где находится АЭС, призвал к «максимальной сдержанности», чтобы избежать ядерной аварии.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук выступил с предположением, что задачей ВСУ в Курской области была демонстрация способности атаковать Россию при наличии ресурсов. Кроме того, по словам Матвийчука, ВСУ провели и разведку боем. Еще одной целью военный назвал ядерный шантаж.