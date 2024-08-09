Глава МАГАТЭ заявил о необходимости обеспечить целостность Курской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о необходимости обеспечить целостность Курской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в связи с ситуацией в Курской области, где находится АЭС, призвал к «максимальной сдержанности», чтобы избежать ядерной аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

Глава МАГАТЭ также заявил о необходимости обеспечивать физическую целостность всех АЭС вне зависимости от их расположения.

«Я лично поддерживаю контакт с местными властями двух стран и буду продолжать заниматься этим вопросом», — подчеркнул он. Гросси также пообещал продолжать информировать международное сообщество по мере необходимости.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ утром 6 августа. Под обстрел попал город Суджа, который в результате оказался сильно поврежден.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что задачей ВСУ в Курской области была демонстрация способности атаковать Россию при наличии ресурсов. Кроме того, по словам Матвийчука, ВСУ провели и разведку боем. Еще одной целью военный назвал ядерный шантаж.