Ущерб по делу бывшего мэра российского региона составил 27 миллионов рублей

Экс-главу Астрахани Полумордвинова подозревают в мошенничестве на 27 млн руб.

Следствие оценило ущерб по уголовному делу против бывшего главы Астрахани Олега Полумордвинова в 27 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении экс-градоначальника возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

8 августа пресс-служба губернатора Астраханской области сообщила о задержании Полумордвинова по подозрению в коррупции. Вместе с ним силовики взяли его бывшего заместителя — начальника управления дорожного хозяйства администрации Ивана Сапрыкина и директора фирмы «Айтиком» Виктора Федорова. По данным следствия, бывшие чиновники за денежное вознаграждение оказывали покровительство при выполнении муниципального заказа по работам в сфере дорожного хозяйства.