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19:35, 9 августа 2024Силовые структуры

Мужчина в никабе ранил двоих полицейских в Дагестане

В Дагестане уроженец Чечни открыл стрельбу по полицейским и ранил двоих

Кадр: Telegram-канал «МВД по Республике Дагестан»

Полиция разыскивает уроженца Чечни, ранившего в ходе стрельбы двоих полицейских в Дагестане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД республики.

Вооруженное нападение произошло на автодороге Хасавюрт — Тлох. Полицейские остановили ВАЗ 111730 для проверки документов, однако водитель стал стрелять по силовикам, после чего скрылся.

Госпитализированы двое полицейских с огнестрельными ранениями.

Подозреваемый — 41-летний Aли Демильханов, уроженец села Новая Жизнь Шалинского района Чечни. В МВД отметили, что мужчина переоделся в женскую одежду темного цвета, надел никаб и перчатки.

Ранее 9 августа сообщалось, что в Малгобекском районе Ингушетии неизвестный совершил вооруженное нападение в селе Сагопши. Он несколько раз выстрелил в машину Lada Granta. Ранения получил находившийся за рулем местный житель.

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      Любовь Ширижик
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