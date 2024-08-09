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18:36, 9 августа 2024Силовые структуры

В российском регионе неизвестный обстрелял машину на автомойке и ранил водителя

Неизвестный открыл стрельбу по машине на автомойке в Ингушетии, ранен мужчина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Малгобекском районе Ингушетии полиция ведет поиск неизвестного, совершившего в вооруженное нападение в селе Сагопши. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД республики.

9 августа в местную больницу поступил мужчина с огнестрельными ранениями. Врачи уведомили о пострадавшем полицию.

Следственно-оперативная группа установила, что в этот день в 11:18 по местному времени на автомойке в Сагопши неизвестный, передвигавшийся на автомобиле, несколько раз выстрелил в машину Lada Granta. Ранения получил находившийся за ее рулем местный житель.

28 июля сообщалось, что неизвестные расстреляли сотрудника Росгвардии в Ингушетии.

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      Любовь Ширижик
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