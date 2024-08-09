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15:00, 9 августа 2024Бывший СССР

В ДНР заявили о невозможности для ВСУ создать оборону на покровском направлении

Кимаковский: ВСУ не смогут создать оборону на покровском направлении

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны создать серьезную оборону на покровском направлении. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Они максимум, что делают - окапываются в лесополосах и стараются использовать гражданские объекты, дома в населенных пунктах для формирования своей обороны», — рассказал чиновник.

По его словам, ВС России осталось чуть больше 10 километров до города Покровска, на этом направлении активно работает артиллерия, не позволяя украинским подразделениям создавать инженерные заграждения.

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      Валентин Карант
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