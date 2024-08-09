В ООН сравнили действия ВСУ в Курской области с терактами «Исламского государства»

Постпред РФ при ООН Гатилов: ВСУ в Курской области используют тактику ИГ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время вторжения в Курскую область используют тактику «Исламского государства» (ИГ, или ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация), заявил постоянный представитель России при ООН Геннадий Гатилов. Его слова приводятся в Telegram-канале российской дипмиссии при Всемирной организации в Женеве.

«ВСУ и иностранные наемники, получившие индульгенцию у их заокеанского руководства, фактически действуют по лекалам ИГИЛ», — подчеркнул постпред.

По словам Гатилова, западные страны «напрямую заинтересованы в затягивании и дальнейшей эскалации украинского кризиса», поэтому проигнорируют все действия ВСУ на российской территории.

Ранее стало известно, что Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека готовит обращение в международные органы с требованием признать террористический характер действий Украины в Курской области.