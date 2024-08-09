В России захотели строить меньше жилья

Минстрой: в России есть предпосылки для снижения ввода жилья

В России имеются предпосылки для снижения ввода жилья. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

В этом году ввод жилья несколько превышает показатель за аналогичный период прошлого года, добавил он. «Но мы не обольщаемся, что всегда будем так эффективно действовать. Есть и предпосылки для снижения», — прокомментировал министр. Он уточнил, что к таким предпосылкам, в частности, относятся и изменения в части льготной ипотеки.

В настоящее время в России строится почти 115 миллионов квадратных метров жилья (почти 2,5 миллиона квартир). Градостроительный потенциал при этом приближается к 500 миллионам квадратных метров.

Ранее стало известно, что в столице резко подорожали новостройки. По итогам июля 2024 года средняя стоимость квадратного метра строящегося жилья выросла на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. За полгода показатель увеличился на 5,3 процента и достиг 335,32 тысячи рублей для массового сегмента.