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13:50, 9 августа 2024Экономика

В способности ЦБ справиться с инфляцией с помощью повышения ставки усомнились

Экономист Задорнов: ЦБ не справится с инфляцией без поддержки Минфина РФ

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Банк России имеет ограниченный набор инструментов для борьбы с инфляцией, при этом ряд отраслей экономики выведены из-под влияния ключевой ставки. В способности регулятора справиться с ростом цен без помощи Минфина РФ усомнился бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что балансирующее действие обменного курса в данный момент искажено. Также нарушена связь денежной и фискальной политики через бюджетное правило, добавил Задорнов. В результате у Центробанка в качестве инструмента управления инфляцией остается лишь ключевая ставка и возможность воздействовать на банки, ограничивая потребительское кредитование и повышая ставки резервирования по займам, объяснил экономист.

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При этом ЦБ может повлиять не на весь рынок кредитования, и часть экономики не почувствует эффекта от вводимых мер. «Без поддержки Минфина ЦБ успеха в борьбе с инфляцией не добьется», — подчеркнул Задорнов.

26 июля Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 18 процентов годовых. Кроме того, резко изменились ожидания ЦБ по инфляции в 2024 году — с 4,3-4,8 до 6,5-7 процентов. На 2025 год прогноз регулятора ухудшился с 4 до 4-4,5 процента.

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