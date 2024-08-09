В Центре Сербского опровергли сообщения о новых противопоказаниях к вождению авто

Центр Сербского опроверг сообщения о новых противопоказаниях к вождению авто

Отраслевое издание «Медвестник» 9 августа обратило внимание на проект Минздрава с утверждением перечня медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами. Особый акцент в публикации сделали на то, что в России запретят управлять автомобилем людям с расстройствами половой идентификации.

Позже в НМИЦ психиатрии и наркологии Сербского назвали эту информацию фейком, так как список противопоказаний не менялся с 2014 года. «Все содержащиеся в проекте заболевания и состояния есть в действующем перечне уже 10 лет», — заявили в пресс-службе.

Расстройства личности под соответствующими кодировками F60-F69 по МКБ-10 действительно имеются в постановлении правительства с перечнем медицинских противопоказаний к управлению транспортом от 2014 года.

Новость широко разошлась среди российских СМИ. Так, о запрете, например, написали ТАСС, «Российская газета» и «Ведомости».

Информация также вызвала интерес и в соцсетях. Во «ВКонтакте» и Telegram можно встретить много публикаций с неточностями.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».