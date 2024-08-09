МО РФ опубликовало видео уничтожения ДРГ ВСУ на Кинбурнской косе

Десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался высадиться на Кинбурнской косе на Днепре в Херсонской области, однако российские войска сорвали операцию.

Огнем артиллерии и ракетным ударом две лодки были уничтожены, ликвидировано 12 украинских солдат из числа десанта.

Попытку высадки предприняли 16 военных на четырех лодках

Попытку форсировать Днепр и высадиться на Кинбурнской косе, находящейся при впадении реки в Черное море, десант ВСУ предпринял около 4 часов утра 9 августа. Военные использовали для этого 20 десантных лодок. Непосредственно на косу пытались высадиться две десантные лодки и два катера огневого прикрытия ВСУ с 16 бойцами.

По словам военнослужащего группировки войск «Днепр» ВС России с позывным Икс, российская разведка отследила их действия еще на правом берегу Днепра. Часть плавательных средств ВСУ была уничтожена в дальней морской зоне, другая часть подорвались на минах у береговой оборонительной линии.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Солдаты ВСУ попытались эвакуироваться на трех плавательных средствах. Одно из них было потоплено огнем российской артиллерии, другое уничтожено ракетным обстрелом. Третьему удалось скрыться.

В итоге были уничтожены до 12 солдат украинской армии.

Проваленная попытка высадки попала на видео

Появились и кадры уничтожения десанта Вооруженных сил Украины на Кинбурнской косе. На видео запечатлены горящие плавсредства.

Отмечается также, что это был десант с военными из Главного управления разведки Украины. «Первые потери спецы ГУР понесли еще при высадке, подорвавшись на минных полях», — указано в публикации.

Не допустить высадки десанта помогли казаки-добровольцы

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что казаки-добровольцы помогли военнослужащим группировки войск «Днепр» отразить попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Он отметил, что они вместе с военными отбили попытку украинских формирований высадиться на косе. Глава Херсонской области добавил, что российские военные сорвали «очередную провокацию» Киева «с позором для ее авторов и исполнителей». Подробности участия казаков в отражении атаки Сальдо не привел.

Ранее ВСУ пытались высадиться на Тендровской косе

6 августа стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России отбили десант Украины на Тендровской косе. По информации канала WarGonzo, попытка высадки десанта связана с пиар-акцией ВСУ.

Сальдо позднее уточнил, что ВСУ пытались высадиться на Тендровской косе на 12 катерах. Украинские бойцы планировали высадиться с моря. Согласно предварительной информации, они задействовали 12 быстроходных катеров, из них 8 с диверсантами и 4 с огневой поддержкой. Кроме того, войска Украины применяли ударные и разведывательные беспилотники.

Российские военнослужащие следили за действиями ВСУ с момента выхода катеров из Очакова. «При подходе лодок к Тендровской косе российские морские пехотинцы при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия», — проинформировал Сальдо. В результате были уничтожены три лодки с экипажами, остальные плавсредства также затонули, подчеркнул губернатор Херсонской области.

Он отметил, что в 2024 году это вторая попытка ВСУ совершить провокацию на Тендровской косе. По его словам, Украина рассчитывала на медийный эффект, но выступление закончилось провалом.