Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:16, 9 августа 2024Бывший СССР

ВСУ провалили высадку десанта на Кинбурнскую косу. Ликвидированы 12 украинских солдат

МО РФ опубликовало видео уничтожения ДРГ ВСУ на Кинбурнской косе

Кадр: Telegram-канал «Крылатые»

Десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался высадиться на Кинбурнской косе на Днепре в Херсонской области, однако российские войска сорвали операцию.

Огнем артиллерии и ракетным ударом две лодки были уничтожены, ликвидировано 12 украинских солдат из числа десанта.

Попытку высадки предприняли 16 военных на четырех лодках

Попытку форсировать Днепр и высадиться на Кинбурнской косе, находящейся при впадении реки в Черное море, десант ВСУ предпринял около 4 часов утра 9 августа. Военные использовали для этого 20 десантных лодок. Непосредственно на косу пытались высадиться две десантные лодки и два катера огневого прикрытия ВСУ с 16 бойцами.

По словам военнослужащего группировки войск «Днепр» ВС России с позывным Икс, российская разведка отследила их действия еще на правом берегу Днепра. Часть плавательных средств ВСУ была уничтожена в дальней морской зоне, другая часть подорвались на минах у береговой оборонительной линии.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Солдаты ВСУ попытались эвакуироваться на трех плавательных средствах. Одно из них было потоплено огнем российской артиллерии, другое уничтожено ракетным обстрелом. Третьему удалось скрыться.

В итоге были уничтожены до 12 солдат украинской армии.

Проваленная попытка высадки попала на видео

Появились и кадры уничтожения десанта Вооруженных сил Украины на Кинбурнской косе. На видео запечатлены горящие плавсредства.

Отмечается также, что это был десант с военными из Главного управления разведки Украины. «Первые потери спецы ГУР понесли еще при высадке, подорвавшись на минных полях», — указано в публикации.

Не допустить высадки десанта помогли казаки-добровольцы

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что казаки-добровольцы помогли военнослужащим группировки войск «Днепр» отразить попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Он отметил, что они вместе с военными отбили попытку украинских формирований высадиться на косе. Глава Херсонской области добавил, что российские военные сорвали «очередную провокацию» Киева «с позором для ее авторов и исполнителей». Подробности участия казаков в отражении атаки Сальдо не привел.

Ранее ВСУ пытались высадиться на Тендровской косе

6 августа стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России отбили десант Украины на Тендровской косе. По информации канала WarGonzo, попытка высадки десанта связана с пиар-акцией ВСУ.

Сальдо позднее уточнил, что ВСУ пытались высадиться на Тендровской косе на 12 катерах. Украинские бойцы планировали высадиться с моря. Согласно предварительной информации, они задействовали 12 быстроходных катеров, из них 8 с диверсантами и 4 с огневой поддержкой. Кроме того, войска Украины применяли ударные и разведывательные беспилотники.

Российские военнослужащие следили за действиями ВСУ с момента выхода катеров из Очакова. «При подходе лодок к Тендровской косе российские морские пехотинцы при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия», — проинформировал Сальдо. В результате были уничтожены три лодки с экипажами, остальные плавсредства также затонули, подчеркнул губернатор Херсонской области.

Он отметил, что в 2024 году это вторая попытка ВСУ совершить провокацию на Тендровской косе. По его словам, Украина рассчитывала на медийный эффект, но выступление закончилось провалом.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Командир ВСУ отказался выполнять нереалистичную задачу. Его десантную бригаду отправили атаковать Курскую область

      Семья застреленной ВСУ беременной жительницы Суджи попросила помочь с вывозом тела

      Российские войска почти зачистили Ивановку в ДНР

      В ДНР заявили о невозможности для ВСУ создать оборону на покровском направлении

      Последний россиянин-участник ОИ-2024 упустил медаль на Играх

      В ДНР рассказали о боях на севере Нью-Йорка

      Бывший советник вице-губернатора избежал колонии за хищение 15 миллионов рублей

      В Германии раскритиковали вылазку ВСУ в Курской области

      В Узбекистане увидели формирование идентичности стран Средней Азии

      Бывшая республика СССР назвала себя заложником западных санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше