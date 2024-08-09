Опубликованы кадры уничтожения десанта ВСУ на Кинбурнской косе

Появились кадры уничтожения на Кинбурнской косе десанта ВСУ

Появились кадры уничтожения десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кинбурнской косе Херсонской области. Их публикует Telegram-канал «Крылатые».

«Десант противника численностью до 16 боевиков осуществил попытку высадки на Кинбурнскую косу. При этом первые потери спецы ГУР (Главное управление разведки — прим. «Ленты.ру») Украины понесли еще при самой высадке, подорвавшись на минных полях», — указано в публикации.

Отмечается, что украинская армия понесла потери в виде 12 военнослужащих и двух лодок при попытке эвакуации.

Ранее стало известно, что российской казачьей бригаде «Дон» удалось предотвратить две попытки украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе. Офицер бригады с позывным Пума добавил, что в ответ российские военные наносят удар по позициям украинских войск из реактивной системы залпового огня «Град».