Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:34, 9 августа 2024Бывший СССР

Опубликованы кадры уничтожения десанта ВСУ на Кинбурнской косе

Появились кадры уничтожения на Кинбурнской косе десанта ВСУ

Появились кадры уничтожения десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кинбурнской косе Херсонской области. Их публикует Telegram-канал «Крылатые».

«Десант противника численностью до 16 боевиков осуществил попытку высадки на Кинбурнскую косу. При этом первые потери спецы ГУР (Главное управление разведки — прим. «Ленты.ру») Украины понесли еще при самой высадке, подорвавшись на минных полях», — указано в публикации.

Отмечается, что украинская армия понесла потери в виде 12 военнослужащих и двух лодок при попытке эвакуации.

Ранее стало известно, что российской казачьей бригаде «Дон» удалось предотвратить две попытки украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе. Офицер бригады с позывным Пума добавил, что в ответ российские военные наносят удар по позициям украинских войск из реактивной системы залпового огня «Град».

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Появились кадры из обстрелянной ВСУ Липецкой области. Десятки человек покинули свои дома из-за атаки

      Нашедший на дороге раненого Поддубного мужчина рассказал о спасении военкора

      Популярные марки тампонов признали вызывающими рак и бесплодие

      Российские следователи завершили дела иностранных наемников из ВСУ

      Женщина зашла в запретную зону аэропорта в США и была найдена бездыханной

      Россиянок научили сохранять свежесть прически в жару

      В сети высмеяли внешность Собчак на новом видео фразой «передоз ботокса»

      В России отреагировали на позицию США по атаке ВСУ на Курскую область

      Египетского борца задержали на ОИ по подозрению в сексуальных домогательствах

      Мошенник обманул научного сотрудника ФИЦ РАН на 2,3 миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше